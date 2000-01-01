BTS - Новое в борьбе с ожирением и диспропорцией тела
Вы испробовали все диеты и возможности похудеть, но безрезультатно? Вы задумывались об операции, но не знали, что лучше – операция по сокращению объема желудка или липосакция? Вы приняли твердое решение в новом году похудеть и преобразиться, но не знаете, как это сделать?
Чтобы правильно поставить цель и начать ее добиваться, сначала определитесь, что именно вас беспокоит: лишний вес и диспропорция фигуры ИЛИ лишний вес и дряблая обвисшая кожа?
Если в вашем примере речь идет только об избавлении от лишнего веса (в случаях значительного его превышения) обычно рекомендуется операция по сокращению объема желудка. Однако, к огромному сожалению, эта операция практически всегда приводит к появлению существенного избытка кожи, которую необходимо удалить посредством дополнительной операции или серии операций.
Если ваш случай из разряда тех, что характеризуются диспропорцией фигуры: жировыми отложениями в области живота, ягодиц и бедер – уместнее будет обратиться к липосакции. Однако и здесь при больших объемах откачанного жира велик шанс побочного эффекта в виде обвисшей и дряблой лишней кожи.
Но что, если бы вам сказали, что существует метод, способный одновременно избавить вас и от лишнего веса, и от лишних объемов, скорректировав пропорцию фигуры без образования дряблой и свисающей лишней кожи? Если это и есть ваша мечта – ликвидировать лишний вес и обрести стройную пропорциональную фигуру – читайте дальше.
На конференции, которая была недавно организована Европейским ассоциации по борьбе с ожирением, данная проблема наконец-то – спустя десятки лет - была признана болезнью. Как и в случае с другими болезнями, избыточный лишний вес – не вина человека. Никто не виноват в сбое гормональной и нервной систем, никто не способен самостоятельно контролировать их работу. Когда мы имеем дело с этой болезнью, любая диета закончится дополнительным увеличением веса. И лечение этой болезни может быть только комплексным. Одним из таких комплексных методов является система BTS.
BTS – революционная комбинированная методика, сочетающая микрохирургическую малотравматичную процедуру по одновременному избавлению от лишнего жира и подтяжке кожи и последующего медикаментозного лечения.
Основанием для разработки этого метода послужил тот факт, что большинство людей с лишним весом страдают от диспропорции фигуры и отложением жира в различных частях тела: у кого-то проблема выражается в необъятных бедрах и ягодицах, у кого-то в огромном животе с жировыми складками и расплывшейся талии.
Система BTS позволяет в первую очередь скорректировать тот участок тела, где жировые отложения наиболее выражены, вернуть эстетику и пропорцию фигуры. Это достигается при помощи процедуры Body Tite, который ликвидирует жир и подтягивает кожу в проблемной зоне. Одним из преимуществ этой процедуры является то, что в процессе ее проведения жировые клетки разрушаются, и на этом участке тела дальнейшее образование жира невозможно.
Примерно через месяц после проведения процедуры коррекции с помощью Body Tite – тогда, когда ваша фигура уже обрела более подтянутый и пропорциональный вид, начинается второй этап программы, основанный на специальном лекарственном препарате Saxenda, выдаваемом только по рецепту и принимаемом под наблюдением врача. Цель этого средства существенно снизить вес и добиться требуемых показателей. Saxenda практически лишена побочных действий и считается надежным в применении препаратом, обладающим всеми разрешениями Министерства здравоохранения Израиля и американской фармацевтической ассоциации FDA.
Как действует Saxenda?
Препарат содержит активный компонент Liraglutide, имитирующий действие природного гормона, вырабатываемого нашим организмом в кишечнике после принятия пищи, и называемого GLP 1. Этот гормон балансирует уровень сахара в крови, влияет на специальный мозговой центр, контролирующий аппетит и замедляет процесс освобождения желудка от пищи. Как результат, мы не чувствуем голода и насыщаемся очень небольшим объемом пищи.
Исследования метода показали, что большинство пациентов, принимающих Saxenda, избавляются от лишнего веса – в некоторых случаях от очень больших его избытков.
Следуя системе BTS, разработанной д-ром Анн Гуревич, можно похудеть на 20-30 килограмм, вернуть стройное тело и подтянутую фигуру и сохранить полученные результаты на долгий срок.
Дополнительным преимуществом средства является его доступность для больных сахарным диабетом, поскольку при его применении наблюдается уравновешивание содержания сахара в крови. Многим из тех, кому поставлен диагноз "сахарный диабет", не требуется никаких дополнительных лекарственных средств, кроме Saxenda, у других их дозировка существенно снижена.
Д-р Анн Гуревич применяет данную методику, исходя из индивидуальных показателей каждого обратившегося к ней пациента. Цели и задачи, а также вес, которого в итоге необходимо добиться, определяются на основе состояния здоровья и других показателей. Выполнение всей программы обычно занимает не более полугода.
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