Процедура омоложения, после которой влюбляются в селфи
Современный мир диктует свои правила, и публикации с заголовками «Вы не поверите, сколько лет этой женщине!», в которых рассказывается, например, о 60-летней женщине, которая выглядит на 30, встречаются все чаще. И если вы примерно ее ровесница и выглядите на свой возраст, то такая информация может ввергнуть вас в уныние – пусть даже вы пытаетесь убедить себя и окружающих, что вас это не волнует.
А дальше вы, скорее всего, начнете наводить справки о том, что можно сделать в вашем случае – подтянуть кожу, разгладить морщины, устранить дряблую шею и двойной подбородок и т.д. Косметических салонов, предлагающих различные виды омолаживающих процедур, достаточно много, и ассортимент их примерно одинаков. Наиболее распространенные из них представляют собой курс из нескольких процедур общей стоимостью около 10,000 шек. Когда вы задаете самый главный вопрос – как долго держится полученный эффект – ответ, обычно, весьма расплывчив.
В клинике д-ра Анн Гуревич все иначе. Во-первых, она – единственный в Израиле инструктор международного класса от компании Invasix – разработчика уникального аппарата Body Tite, который посредством специальных насадок позволяет проводить коррекцию тела и лица с эффектом, равным эффекту пластической хирургии, сохраняющимся долгие годы. Во-вторых, она – врач-хирург с многолетним стажем работы в больницах Израиля. В-третьих, она – владелица единственной в своем роде израильской клиники, где подобные процедуры стали доступны многим желающим.
Омолаживающие процедуры Face Tite, проводящиеся в клинике, не на словах, а на деле позволяют мужчинам и женщинам визуально «скинуть» не один десяток лет. Эффект, как уже было сказано, сохраняется долгие годы (свыше 5 лет). Важно отметить, что речь идет всего об 1 процедуре! При этом ее стоимость не превышает стоимость курса омолаживающих процедур с неясным эффектом в косметическом салоне, а эффект равен эффекту от пластической операции. И это, безусловно, прекрасно и очень удобно, особенно для занятых женщин, желающих получить немедленный результат!
Эффект от одной процедуры Face Tite:
• выраженная подтяжка кожи лица
• устранение жировых отложений
• разглаживание морщин
• повышение упругости и эластичности кожи
• возврат четкости контуров и овала лица
• усиление эффекта в течение 3 месяцев после прохождения процедуры
Пациентки, впервые взглянув на себя в зеркало по окончании процедуры, просто замирают в ошеломлении – такого потрясающего эффекта они точно не ожидали! Небольшие точечки от проколов и незначительная припухлость исчезают через 2-3 дня. Никаких рубцов, синяков, шелушения – обычных побочных явлений при других омолаживающих косметических процедурах – нет и в помине.
Длительность эффекта от процедуры зависит от индивидуальных особенностей организма, но в любом случае он сохраняется более 5 лет.
В Израиле процедуры на основе аппарата Body Tite проводит д-р Анн Гуревич – единственный в Израиле инструктор международного класса от компании INVASIX – разработчика метода - и один из считанных хирургов в мире с опытом проведения тысяч подобных процедур.