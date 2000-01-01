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Процедура омоложения, после которой влюбляются в селфи 01.10 06:50   MIGnews.com

Процедура омоложения, после которой влюбляются в селфи

Современный мир диктует свои правила, и публикации с заголовками «Вы не поверите, сколько лет этой женщине!», в которых рассказывается, например, о 60-летней женщине, которая выглядит на 30, встречаются все чаще. И если вы примерно ее ровесница и выглядите на свой возраст, то такая информация может ввергнуть вас в уныние – пусть даже вы пытаетесь убедить себя и окружающих, что вас это не волнует.

А дальше вы, скорее всего, начнете наводить справки о том, что можно сделать в вашем случае – подтянуть кожу, разгладить морщины, устранить дряблую шею и двойной подбородок и т.д. Косметических салонов, предлагающих различные виды омолаживающих процедур, достаточно много, и ассортимент их примерно одинаков. Наиболее распространенные из них представляют собой курс из нескольких процедур общей стоимостью около 10,000 шек. Когда вы задаете самый главный вопрос – как долго держится полученный эффект – ответ, обычно, весьма расплывчив.

В клинике д-ра Анн Гуревич все иначе. Во-первых, она – единственный в Израиле инструктор международного класса от компании Invasix – разработчика уникального аппарата Body Tite, который посредством специальных насадок позволяет проводить коррекцию тела и лица с эффектом, равным эффекту пластической хирургии, сохраняющимся долгие годы. Во-вторых, она – врач-хирург с многолетним стажем работы в больницах Израиля. В-третьих, она – владелица единственной в своем роде израильской клиники, где подобные процедуры стали доступны многим желающим.

Омолаживающие процедуры Face Tite, проводящиеся в клинике, не на словах, а на деле позволяют мужчинам и женщинам визуально «скинуть» не один десяток лет. Эффект, как уже было сказано, сохраняется долгие годы (свыше 5 лет). Важно отметить, что речь идет всего об 1 процедуре! При этом ее стоимость не превышает стоимость курса омолаживающих процедур с неясным эффектом в косметическом салоне, а эффект равен эффекту от пластической операции. И это, безусловно, прекрасно и очень удобно, особенно для занятых женщин, желающих получить немедленный результат!
Эффект от одной процедуры Face Tite:
• выраженная подтяжка кожи лица
• устранение жировых отложений
• разглаживание морщин
• повышение упругости и эластичности кожи
• возврат четкости контуров и овала лица
• усиление эффекта в течение 3 месяцев после прохождения процедуры

Пациентки, впервые взглянув на себя в зеркало по окончании процедуры, просто замирают в ошеломлении – такого потрясающего эффекта они точно не ожидали! Небольшие точечки от проколов и незначительная припухлость исчезают через 2-3 дня. Никаких рубцов, синяков, шелушения – обычных побочных явлений при других омолаживающих косметических процедурах – нет и в помине.

Длительность эффекта от процедуры зависит от индивидуальных особенностей организма, но в любом случае он сохраняется более 5 лет.

В Израиле процедуры на основе аппарата Body Tite проводит д-р Анн Гуревич – единственный в Израиле инструктор международного класса от компании INVASIX – разработчика метода - и один из считанных хирургов в мире с опытом проведения тысяч подобных процедур.

Для дополнительной информации и назначения консультации с д-ром Анн Гуревич звоните по телефону 050-336-1999 или воспользуйтесь контактной формой.

Русскоязычная страница д-ра Анн Гуревич в Фейсбук.
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