03.01 01:23 MIGnews.com

Биолог назвала простые способы замедлить старение

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Нобелевский лауреат и биолог Элизабет Блэкберн назвала самые легкие способы замедлить старение. Она их назвала во время интервью изданию Business Insider.По ее мнению, первый способ – справится со стрессом. Изучая поведение матери, воспитывающей ребенка-аутиста или с другими хроническими заболеваниями, она обнаружила, что у стрессоустойчивых мам, теломерные участки хромосом укорачивались значительно медленнее.Второй способ замедлить старение – медитация. По ее данным, люди занимающиеся медитацией по 12 минут в день в течение двух месяцев, впоследствии смогут замедлить изменение теломер.Также Блэкберн считает, что жизни очень важно как можно больше общаться с соседями и друзьями, в том числе вступить в брак и завести друга на всю жизнь. Наряду с этим, женщина считает, что заработок денег – хороший способ замедлить старость (Ее исследование показало, что у людей с более высокими доходами теломеры чаще бывают длиннее).