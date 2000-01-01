03.07 03:32 MIGnews.com

Исследование: современные люди менее счастливы

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Американские ученые решили выяснить, насколько счастливы современные люди в наши дни. Исследователи из Сан-Диего установили, что современные люди, в целом, менее счастливы, чем люди еще несколько поколений ранее.Ученые отмечают, что это связано с целым рядом факторов, которые касаются реальной жизни людей. В современном мире стало намного больше факторов, которые отрицательно влияют на состояние здоровья и психическую стабильность людей.В первую очередь это касается тех, кто живет в городской среде. Такие люди особенно часто чувствуют себя несчастливыми.В рамках своего исследования ученые проанализировали данные современного времени и времён 70-80 годов. Как оказалось, ранее люди были более счастливы, чем сейчас.В среднем, несколько десятилетий назад люди были на 38% больше счастливы ранее, чем сегодня.При этом, особенно несчастливы люди пожилого возраста, а молодые люди чувствуют себя более счастливыми, чем люди зрелого возраста. Это связано с тем, что поколение пожилых людей не успевают за современным миром и чувствуют разочарование. Такие люди считают, что они уже вряд ли что изменят и проживут жизнь без каких либо успехов.