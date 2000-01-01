Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Вирус Зика передается половым путем | Фото: Thinkstock02.08 11:22   MIGnews.com

Вирус Зика передается половым путем

Департамент здравоохранения американского штата Флорида заявил о первом случае заражения вирусом Зика половым путем.

"Департамент здравоохранения Флориды объявляет, что первый случай заражения вирусом Зика в 2017 году подтвержден в округе Пинеллас. Нет никаких доказательств передачи вируса через укусы москитов где-либо во Флориде", — говорится сообщении департамента.

Сообщается, что у одного из жителей округа Пинеллас, который недавно вернулся из поездки на Кубу, проявились симптомы заражения вирусом. При этом, по данным департамента, у его сексуального партнера, который не покидал страну, тест на вирус также оказался положительным.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:40
Палестинец убил любовницу-израильтянку
11:12
Хайфа Химаклим закрывается, все рабочие будут уволены
10:57
Гидеона Саара обвинили в подготовке "путча"
10:36
"Евровидение" изменило регламент конкурса из-за Украины
10:07
Красноярск: осуждены ИГиловцы, готовившие теракт в автобусе
10:00
В последний момент: Орен Хазан спасовал
09:49
Опубликовано имя актрисы, выпавшей из окна
09:13
Орен Хазан едет на дуэль на мост Алленби
08:57
Китай предупредил Трампа
08:09
Полиция: стрельба в Яффо была оправдана
07:10
Яффо: Израильская актриса выпала из окна 4-го этажа
04:44
Голливудский актер пожертвует миллионы на сирийские школы
03:33
Ученые раскрыли правду о каблуках
02:34
Пожилой японец отбился от медведя с помощью каратэ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus