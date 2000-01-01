02.08 11:22 MIGnews.com

Вирус Зика передается половым путем

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Департамент здравоохранения американского штата Флорида заявил о первом случае заражения вирусом Зика половым путем."Департамент здравоохранения Флориды объявляет, что первый случай заражения вирусом Зика в 2017 году подтвержден в округе Пинеллас. Нет никаких доказательств передачи вируса через укусы москитов где-либо во Флориде", — говорится сообщении департамента.Сообщается, что у одного из жителей округа Пинеллас, который недавно вернулся из поездки на Кубу, проявились симптомы заражения вирусом. При этом, по данным департамента, у его сексуального партнера, который не покидал страну, тест на вирус также оказался положительным.Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.