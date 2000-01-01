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Межпозвонковая грыжа излечивается силой подсознания 02.08 12:03   MIGnews.com

Межпозвонковая грыжа излечивается силой подсознания

Орен Зариф вот уже больше двадцати лет сопровождает тысячи людей на пути к выздоровлению, среди них профессора, врачи, политики, ученые, спортсмены и другие.

Целитель принимает десятки людей ежедневно, в течение уже более двадцати лет, применяя расработанный им метод психокинеза, согласно которому каждый больной может выздороветь с помощью сил собственного подсознания. И именно эти силы Орен Зариф помогает разбудить в организме пациента.

Психокинез: пара сеансов – полное излечение

Михаэль согласился рассказать свою историю, несмотря на то, что вспоминать об этом ему совершенно не хочется. «Как-то я сел и посчитал, что живу с болью вот уже около двадцати лет. Я и в Израиль ехал, отчасти, потому, что мечтал о выздоровлении. Но и тут моя межпозвоночная грыжа не исчезла. Хирурги не брались, предлагали только обезболивающие, к которым я, то ли привык, то ли они и правда могли заглушить такую боль только на пару часов. Боль стала частью моей жизни, я уже смирился с этим, когда услышал разговор о целителе. Спустя пару недель я сидел в клинике “Mind Power” и старался убедить себя, что здесь, уж точно, должно получиться.» Мужчина смеется, кивая: «И, таки, получилось! Сперва я не понял, что произошло, когда вернулся домой, после первого сеанса. Но потом почувствовал, что боль отступает медленно, но верно. Я не знаю, исчезла ли грыжа, но боль ушла полностью, оставшись для меня просто страшным сном. Я чувствую себя абсолютно здоровым!»

Многие были пациентами Орена Зарифа и их жизни незамедлительно менялись. Вы тоже можете начать новую жизнь. Обратитесь к целителю и вернитесь к своей нормальной жизни, проводите время с семей и друзьями, вернитесь к работе с новыми силами и будьте счастливы.

Для дополнительной информации и записи на консультацию
звоните: 03-6248586

https://www.youtube.com/watch?v=gMV6axfJ2Q8
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