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Умеренный алкоголизм понижает риск Альцгеймера | Фото: Thinkstock03.08 02:26   MIGnews.com

Умеренный алкоголизм понижает риск Альцгеймера

Исследователи из Калифорнии полагают, что умеренное употребление алкоголя защищает от болезни Альцгеймера. Как пишет Daily Mail, в 1984-2013 годах ученые отслеживали состояние здоровья 1344 пожилых людей, включая 728 женщин и 616 мужчин, из которых 99% были белыми и получили образование.

Оказалось, что употребление относительно небольшого количества спиртного, около 100-150 миллилитров вина или бокала пива в день, было связано с заметным снижением риска болезни Альцгеймера. Ведущий автор исследования, доктор Линда МакЭвой подчеркивает, что употребление алкоголя не только связано со снижением смертности, но и оставляет больше шансов остаться в ясном уме в преклонные годы.

Среди опрошенных участников было очень мало людей, выпивавших большое количество спиртного. Поэтому у исследователей нет данных о том, как влияет на мозг чрезмерное потребление алкоголя.

"Это исследование показывает, что умеренное употребление алкоголя может быть частью здорового образа жизни", - констатирует соавтор работы, аспирант университета Калифорнии Эрин Ричард
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