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Сауна может стать спасением для гипертоников | Фото: Thinkstock02.10 22:20   MIGnews.com

Сауна может продлить жизнь гипертоникам

Как известно, пар костей не ломит. А теперь финские ученые пришли к выводу, что он еще и снижает артериальное давление, благодаря чему вдвое понижает риск сердечных болезней.

Результаты своего исследования сотрудники Университета Восточной Финляндии опубликовали в научном журнале American Journal of Hypertension.

Как сообщает издание Daily Mail, для участия отобрали 1621 мужчину средних лет с относительно высоким кровяным давлением (140 на 90 мм ртутного столба).

Всех подопытных поделили на три группы: члены первой посещали сауну раз в неделю, второй - 2-3 раза, а третьей - 4-7 раз в неделю.

Оказалось, что чем чаще добровольцы посещали парилку, тем сильнее снизилось их давление. И если у участников из первой группы результат был в пределах погрешности, то у участников из второй давление снизилось на четверть, а из третьей - на 46%.
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