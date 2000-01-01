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Ученые назвали самый полезный в мире овощ | Фото: Thinkstock04.07 01:22   MIGnews.com

Ученые назвали самый полезный в мире овощ

Американские специалисты утверждают, что ежедневное употребление моркови поможет защититься от целого ряда недугов. По своей эффективности этот полезный овощ не уступает яблокам.

Польза моркови для нашего организма очень велика. Этот овощ содержит все необходимые вещества для борьбы с вирусами и различными заболеваниями. Употребляя морковь — мы получаем провитамин А, витамины группы С, D, E, K, B6 и B1, органический натрий, биотин, калий, фосфор и магний.

Благодаря химическому соединению — бета-каротину, тертая морковь является домашним средством № 1 против рака.

Именно бета-каротин отвечает за ярко-оранжевый цвет моркови. Чем ярче овощ — тем больше в нем этого полезного вещества. Бета-каротин, он же витамин А, отвечает за синтез половых гормонов и состояние скелета, тем самым заботится о нормальном росте организма.

Витамин А благотворно воздействует на слизистые оболочки кожи, укрепляет зубы, кости, волосы, помогает восстановиться нервной системе после больших нагрузок, повышает устойчивость организма к различным инфекциям. Это отличный помощник во время беременности и в период лактации.
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