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Ученые посчитали, сколько надо мыть руки | Фото: Thinkstock04.10 00:49   MIGnews.com

Ученые посчитали, сколько надо мыть руки

Исследователи из Великобритании посчитали, как долго необходимо мыть руки, чтобы ликвидировать вредные бактерии. Как пишет The Guardian со ссылкой на информацию, представленную Королевским Фармацевтическим обществом, для этого достаточно и 20 секунд.

Однако авторы исследования подчеркивают, что мыть надо не только ладони, но и тыльную сторону кистей.

По их мнению, качественное мытье рук позволит снизить потребность в антибиотиках, которые с каждым годом становятся все менее эффективными. Эксперты считают, что это предотвратит около трети случаев диареи и 16% случаев заражения респираторными инфекциями.

"Если мы сможем уменьшить число заболеваний, где необходимы антибиотики, мы можем уменьшить устойчивость к антибиотикам, сохраняя эти важные лекарства для того момента, когда они действительно становятся необходимы", - подчеркнул глава Королевского Фармацевтического общества, профессор Аш Сони.

Он напоминает, что если взрослые люди могут не замечать часть инфекций, носителями которых они являются, то дети и пожилые люди бактерии все равно остаются реальной проблемой.
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