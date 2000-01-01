04.10 00:49 MIGnews.com

Ученые посчитали, сколько надо мыть руки

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Исследователи из Великобритании посчитали, как долго необходимо мыть руки, чтобы ликвидировать вредные бактерии. Как пишет The Guardian со ссылкой на информацию, представленную Королевским Фармацевтическим обществом, для этого достаточно и 20 секунд.Однако авторы исследования подчеркивают, что мыть надо не только ладони, но и тыльную сторону кистей.По их мнению, качественное мытье рук позволит снизить потребность в антибиотиках, которые с каждым годом становятся все менее эффективными. Эксперты считают, что это предотвратит около трети случаев диареи и 16% случаев заражения респираторными инфекциями."Если мы сможем уменьшить число заболеваний, где необходимы антибиотики, мы можем уменьшить устойчивость к антибиотикам, сохраняя эти важные лекарства для того момента, когда они действительно становятся необходимы", - подчеркнул глава Королевского Фармацевтического общества, профессор Аш Сони.Он напоминает, что если взрослые люди могут не замечать часть инфекций, носителями которых они являются, то дети и пожилые люди бактерии все равно остаются реальной проблемой.