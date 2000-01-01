Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Секс спасает мужчин от рака | Фото: Thinkstock04.07 04:49   MIGnews.com

Секс спасает мужчин от рака

Медики из Гарвардского университета выяснили, что мужчины могут защититься от развития рака простаты, если будут регулярно заниматься сексом. Такой вывод был сделан после обследования 32 тысяч мужчин в США, сообщает Indy100.

Выяснилось, что те, кто чаще эякулирует, на 33% реже сталкиваются с раком простаты, по сравнению с менее сексуально активными участниками исследования. Почему так происходит - пока не определено. Одно из предположений заключается в том, что семяизвержения позволяют организму избавиться от токсинов.

"Это крупное исследование дает убедительное доказательство благотворной роли семяизвержения в предотвращении рака простаты. Мы полагаем, что двадцать одно или более семяизвержение в месяц, может защитить мужчин от рака простаты", - отметили авторы исследования.

Также исследователи подчеркнули и положительную роль диеты в профилактике онкологических заболеваний простаты, в частности пониженный уровень жиров и токсинов в пище.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:18
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
12:46
Ах, эта свадьба: Мексиканец женился на крокодилице  
12:21
Сильный пожар близ Иерусалима, эвакуируются жилые дома
12:13
Жители киббуцев гонят "Шоврим Штика" взашей
11:39
Развозов требует до 10 лет тюрьмы за атаку на солдат ЦАХАЛ
11:35
Нетаниягу: эвакуировать Сдерот будет очень сложно
11:33
СМИ раскрыли детали встречи Путина и Си Цзиньпина
11:17
"В новой войне Хизбалла решит судьбу Израиля"
10:19
Total подписал с иранцами контракт на $5 млрд
10:17
В Бен-Гурион - гигантские очереди, вылеты задерживаются
09:41
Аль-Багдади жив и бежал из Мосула
09:28
Абу Мазен настраивает Африку против Израиля
09:06
Семьи убийц Адас Малка получили ордера о сносе домов
08:53
Франция: националист планировал убийство Макрона и евреев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus