05.08 01:33 MIGnews.com

Ученые: болезнь Паркинсона можно вылечить

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Британские ученые пришли к выводу, что болезнь Паркинсона можно вылечить. Результаты проведенного исследования показали, что предназначенное для лечения диабета второго типа лекарство под названием "Эксенатид" помогает остановить прогрессивное течение страшного недуга.Соответствующая статья была опубликована в медицинском издании Lancet.Данное открытие, по сути, является сенсационным, так как на сегодня Паркинсон, вызывающий дегенерацию моторных и нейронных систем организма и постепенную гибель клеток головного мозга, неизлечим.Применяемая лекарственная терапия направлена лишь на снижение симптоматических ее проявлений, таких как тремор, мышечная ригидность, гипокинезия.Специалисты установили, что препарат "Эксенатид" помогает контролировать уровень сахара в крови, воздействуя на пептидный гормон под названием глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), который присутствует в том числе и в клетках головного мозга.Ученые полагают, что лекарство, воздействуя на гормон ГПП-1, помогает клеткам мозга работать более эффективно, чем и продлевает их жизнь.Клинические исследования, которые проводились в группе пациентов с болезнью Паркинсона из 62 человек, показали, что принимавшие "Эксенатид" пациенты чувствовали себя намного лучше тех, кто принимал плацебо — состояние последних заметно ухудшилось.Исследователи намерены продолжить дальнейшее изучение воздействия препарата на болезнь Паркинсона, чтобы убедиться, что медпрепарат оказывает длительное воздействие и предотвращает гибель клеток головного мозга в долгосрочной перспективе.Ученые поясняют, что болезнь Паркинсона прогрессирует медленно, и результаты 60-недельного курса не являются показательными в масштабе жизни пациента, но лишь начальным этапом на пути дальнейших исследований.