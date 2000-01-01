Ученые: болезнь Паркинсона можно вылечить

Британские ученые пришли к выводу, что болезнь Паркинсона можно вылечить. Результаты проведенного исследования показали, что предназначенное для лечения диабета второго типа лекарство под названием "Эксенатид" помогает остановить прогрессивное течение страшного недуга.
Соответствующая статья была опубликована в медицинском издании Lancet.
Данное открытие, по сути, является сенсационным, так как на сегодня Паркинсон, вызывающий дегенерацию моторных и нейронных систем организма и постепенную гибель клеток головного мозга, неизлечим.
Применяемая лекарственная терапия направлена лишь на снижение симптоматических ее проявлений, таких как тремор, мышечная ригидность, гипокинезия.
Специалисты установили, что препарат "Эксенатид" помогает контролировать уровень сахара в крови, воздействуя на пептидный гормон под названием глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), который присутствует в том числе и в клетках головного мозга.
Ученые полагают, что лекарство, воздействуя на гормон ГПП-1, помогает клеткам мозга работать более эффективно, чем и продлевает их жизнь.
Клинические исследования, которые проводились в группе пациентов с болезнью Паркинсона из 62 человек, показали, что принимавшие "Эксенатид" пациенты чувствовали себя намного лучше тех, кто принимал плацебо — состояние последних заметно ухудшилось.
Исследователи намерены продолжить дальнейшее изучение воздействия препарата на болезнь Паркинсона, чтобы убедиться, что медпрепарат оказывает длительное воздействие и предотвращает гибель клеток головного мозга в долгосрочной перспективе.
Ученые поясняют, что болезнь Паркинсона прогрессирует медленно, и результаты 60-недельного курса не являются показательными в масштабе жизни пациента, но лишь начальным этапом на пути дальнейших исследований.