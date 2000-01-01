04.10 23:27 MIGnews.com

Похудеть при помощи черного чая оказалось возможно

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Черный чай издавна известен своими полезными свойствами. Одним из недавно открытых его свойств может быть снижение веса и улучшение работы микрофлоры кишечника.К такому выводу пришли американские ученые из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе под руководством Сьюзан Хеннинг, о чем они сообщили Хеннинг в научном издании European Journal of Nutrition.Опыты на мышах, которым назначили различные высококалорийные диеты с высокой или низкой концентрацией сахара и жира, а после поделили на две группы – первой добавляли в корм экстракты зеленого, а второй – черного чаяЭффект оказался практически аналогичным – через 4 недели вес мышей из обеих групп достиг показателей их сородичей из контрольной группы, которые питались низкокалорийной пищей.Как оказалось, активные вещества черного чая стимулировали рост некоторых полезных бактерий и подавляли микробы, обычно обитающие в кишечнике тучных людей и грызунов, что и помогло грызунам сбросить лишний вес.Хэннинг с коллегами считают, что аналогичный эффект может наблюдаться и у людей. Конечно, если не налегать при чаепитии на сахар и мучное.