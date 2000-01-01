Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Учёные: Этим завтракать нельзя! | Фото: Thinkstock05.10 06:34   MIGnews.com

Учёные: Этим завтракать нельзя!

Учёные из Университета Ньюкасла поделились с общественностью списком продуктов, которые вредны для употребления в качестве первого приёма пищи - завтрака.

Возглавляет список нежелательных продуктов - сладкая выпечка. Круассаны, пончики, пирожки - всё это быстрые углеводы. Такие продукты вызывают резкое повышение уровня сахара в крови, что приводит к всплеску энергии. Однако энергия быстро улетучивается пока организм усваивает сахар. Что также приведёт к тому, что чувство голода возникнет очень быстро. Что и станет причиной перекусов и лишних каллорий. В качестве альтернативы учёные предлагают цельнозерновой хлеб в сочетании с сыром, яйцом или рыбой.

Следующий продукт в списке стал более неожиданным - это магазинный йогурт. Особенно не рекомендуется употреблять обезжиренные йогурты и йогурты с начинкой. Эксперты утверждают: в таких продуктах белка практически нет, а вот химии - предостаточно.

Ещё один продукт, который, казалось бы, создан для завтраков, но также вошёл в список запретных - это мюсли. А всё из-за большого количества в составе сахара и быстрых углеводов.

Готовые каши, требующие запаривания кипятком и крупы с высоким содержанием углеводов наподобие манной также вошли в список. Взамен учёные призывают приготовить кашу из грубых натуральных круп, в которых много клетчатки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:33
Брэд Питт ожесточился
03:57
Учёные нашли профилактику от рака
02:47
Facebook: авторизация пользователя по его лицу
01:45
Ученые научились выделять электричество из слез
00:33
Названа настоящая причина смерти Хью Хефнера
23:27
Похудеть при помощи черного чая оказалось возможно
22:22
Поклонник Мадонны получил полмиллиона
21:39
Лас-Вегас: Расследование трагедии продолжается
21:03
ЦАХАЛ задержал нарушителей на границе
20:27
Купившего девочку бедуина подозревают в изнасиловании
19:54
Израиль готовится отмечать Суккот
19:26
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии
18:42
Пентагон: США не сотрудничает с ISIS
18:30
Клоунам в Израиле не место
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus