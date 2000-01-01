05.10 06:34 MIGnews.com

Учёные: Этим завтракать нельзя!

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Учёные из Университета Ньюкасла поделились с общественностью списком продуктов, которые вредны для употребления в качестве первого приёма пищи - завтрака.Возглавляет список нежелательных продуктов - сладкая выпечка. Круассаны, пончики, пирожки - всё это быстрые углеводы. Такие продукты вызывают резкое повышение уровня сахара в крови, что приводит к всплеску энергии. Однако энергия быстро улетучивается пока организм усваивает сахар. Что также приведёт к тому, что чувство голода возникнет очень быстро. Что и станет причиной перекусов и лишних каллорий. В качестве альтернативы учёные предлагают цельнозерновой хлеб в сочетании с сыром, яйцом или рыбой.Следующий продукт в списке стал более неожиданным - это магазинный йогурт. Особенно не рекомендуется употреблять обезжиренные йогурты и йогурты с начинкой. Эксперты утверждают: в таких продуктах белка практически нет, а вот химии - предостаточно.Ещё один продукт, который, казалось бы, создан для завтраков, но также вошёл в список запретных - это мюсли. А всё из-за большого количества в составе сахара и быстрых углеводов.Готовые каши, требующие запаривания кипятком и крупы с высоким содержанием углеводов наподобие манной также вошли в список. Взамен учёные призывают приготовить кашу из грубых натуральных круп, в которых много клетчатки.