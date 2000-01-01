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Учёные нашли профилактику от рака | Фото: Thinkstock05.10 03:57   MIGnews.com

Учёные нашли профилактику от рака

В 40% случаев рак в США возникает при ожирении либо по другим причинам, которые также способствуют образованию лишнего веса. К такому выводу пришли специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Вывод из таких данных данных может быть лишь один: соблюдение здорового образа жизни - является основным способом профилактики онкозаболеваний.

Изначально в исследовании приняли участие 630 тысяч человек, которым был поставлен диагноз рак. По окончанию проекта, учёные обнаружили, что ожирение тесно связано с 13 видами злокачественных опухолей. В частности, речь идёт о раке мозга, молочной железы, желудка, печени, почек, яичников, матки.
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