05.01 17:32 MIGnews.com

ВОЗ: В Йемене большие потери из-за дифтерии

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за последние несколько месяцев в Йемене от дифтерии умерло 46 человек.Такой показатель является крайне высоким, ВОЗ встревожена данными. Данное заявление прозвучало в пятницу, 5 января, от официального представителя Всемирной организации здравоохранения Тарика Язаревича в ходе его выступления на брифинге в Женеве."Дифтерия распространяется в Йемене: менее чем за четыре месяца диагностированы 471 случай этой болезни и 46 случаев со смертельным исходом. Это тревожно высокий уровень смертности, составляющий почти 10%"? - добавил он.Известно также, что большинство случаев этого заболевания были зафиксированы в провинциях Ибб и Эль-Ходейда. Наиболее сложная ситуация в провинции Ибб. Из жителей этого региона дифтерией переболел 231 человек, из которых в 13 случаях исход оказался летальным."Дифтерия распространяется, уже охвачено 18 провинций", - сказал Язаревич.ПО инициативе ВОЗ в Йемен отправили группу экспертов, которые должны оценить серьёзность ситуации и предпринять дальнейшие шаги.