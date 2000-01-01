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Алкоголь разрушает ДНК | Фото: Thinkstock06.01 05:23   MIGnews.com

Алкоголь разрушает ДНК

Алкоголь повреждает ДНК в кроветворных стволовых клетках. Точнее, не сам спирт, а побочный продукт его метаболизма – ацетальдегид.

Как пишет Science Alert, группа ученых из лаборатории молекулярной биологии Кембриджского университета обнаружила, что, когда человек начинает потреблять алкоголь сверх меры, ацетальдегид начинает накапливаться в клетках, что, в свою очередь, приводит к изменениям ДНК, способным спровоцировать рак.

Опыты на мышах, которым давали спирт, показали, что ацетальдегид способен вызывать разрывы в ДНК.

Чтобы увидеть, как ацетальдегид влияет на клетки, исследователи генетически модифицировали мышей, вызвав у них мутацию, не дающую стволовым клеткам крови производить фермент ALDH2.

В итоге, у мышей, лишенных способности к выработке этого фермента, оказалось в 4 раза больше повреждений ДНК, а отдельные хромосомы вообще перестраивались.
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