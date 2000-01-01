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ВОЗ и ООН просят мир декриминализовать наркотики | Фото: Thinkstock05.07 14:22   MIGnews.com

ВОЗ и ООН просят мир декриминализовать наркотики

Организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения обратились к руководству всех стран мира с призывом декриминализовать наркотики.

В совместном докладе по прекращению дискриминации в области здравоохранения ВОЗ и ООН призвали свои государства-члены "пересмотреть и отменить карательные законы, которые, как было доказано, отрицательно влияют на здоровье". Перечисленные ими меры включают отмены ответственность за употребление и хранение наркотиков для личного использования.

Ранее ВОЗ уже призывала декриминализовать психоактивные вещества в контексте борьбы с эпидемией ВИЧ, но ООН ограничилась борьбой с наркоманией. В частности организации требуют отменить недейственное принудительное лечение наркозависимых и уделять больше внимания заместительной терапии. Впрочем было бы удивительно, если бы рано или поздно ООН не выступила за такой шаг - ее генсек Антониу Гуттериш, бывший премьер-министр Португалии, в свое время возглавил государственную кампанию декриминализации наркотиков.

Выделив дополнительные ресурсы на проекты по профилактике и лечению наркомании, Португалия добилась падения уровня смертей от передозировки до самого низкого в Европе. Кроме того, снизила и распространенность ВИЧ среди инъецируемых наркоманов.

В прошлом году большинство стран, участвовавших в специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме наркомании, выступили за криминальный подход в вопросе борьбы с наркотиками, несмотря на серьезные опасения со стороны ряда других стран.
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