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Почему вредно спать более 8 часов | Фото: Thinkstock06.08 03:38   MIGnews.com

Почему вредно спать более 8 часов

Британские ученые заявили, что спать слишком много так же вредно для здоровья, как и недосыпание. К такому выводу пришли специалисты Оксфордского университета. Так, исследователи проанализировали продолжительность сна и сновидения 846 добровольцев.

При этом учитывались тяжесть кошмаров, их частота за последние две недели, стресс, тревога, паранойя, галлюцинации и употребление алкоголя.

Выяснилось, что тревога, галлюцинации, паранойя были напрямую связаны с частотой кошмаров и их тяжестью.

Сами по себе кошмары нарушают сон, усиливая уже существующие психические проблемы.
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