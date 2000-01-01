06.07 23:31 MIGnews.com

Найдена связь между бессонницей и болезнью Альцгеймера

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Ученые пришли к выводу, что люди, страдающие бессонницей, могут подвергаться большему риску развития болезни Альцгеймера в будущем.Об этом сообщает издание Daily Mail, со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в медицинском журнале Американской академии неврологии.Специалисты установили, что у тех, кто страдает от проблем со сном, есть маркеры болезни в спинномозговой жидкости, которая присутствует в позвоночнике и головном мозге.Эти маркеры включают молекулы, которые, как известно, "загромождают" мозг, что увеличивает риск развития болезни Альцгеймера и деменции.В эксперименте приняли участие более 100 человек со средним возрастом 63 года, которые имели навыки нормального мышления и памяти, но считались подверженными риску развития болезни Альцгеймера. Это связано с тем, что у них был либо родитель с заболеванием, либо носитель гена, который увеличивает риск болезни Альцгеймера.В результате выяснилось, что те, кто сообщал об ухудшении качества сна, проблемах с засыпанием и дневной сонливостью, имели биологические маркеры болезни Альцгеймера в спинномозговой жидкости.Ученые отметили, что если человек не высыпается, то его мозг просто не имеет возможности очищаться от этих скоплений.