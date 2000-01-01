06.10 17:17 MIGnews.com

Шумахер тает на глазах

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48-летний автогонщик Михаэль Шумахер в настоящее время находится в коме.Тем не менее, его супруга Коринна не собирается опускать руки и делает всё от себя зависящее для того, чтобы поставить мужа на ноги. Недавно стало известно о том, что она собирается перевезти его в Соединённые Штаты для того, чтобы продолжить лечение.Однако на сегодняшний день состояние Шумахера становится лишь хуже. За период лечения рост семикратного чемпиона «Формулы-1» уменьшился на 14 сантиметров.Если ранее у Шумахера был средний мужской рост - 174 сантиметра, то теперь, соответственно, он стал метр шестьдесят. С 74 килограммов вес автогонщика снизился всего до 45.А началось всё с того, что в конце декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзнейшую черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель.