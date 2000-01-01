Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Дерево в женском белье украшает Тель-Авив 06.10 19:56   MIGnews.com

Дерево в нижнем белье украсило Тель-Авив

В Тель-Авиве появилась новая необычная инсталляция. Теперь на площади Бима будет стоять дерево, покрытое женским нижним бельём, сообщает The Jerusalem Post.

Однако дерево с бюстгалтерами - больше, чем просто вызывающее зрелище. Эта инсталляция появилась в городе благодаря израильской ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями.

На дерево повесили 434 бюстгальтера. Эта цифра также не случайна. Именно у такого количества женщин в стране ежемесячно диагностируют рак груди.

Представители ассоциации по борьбе с заболеванием призвали всех жителей Тель-Авива и гостей города фотографировать дерево и распространять снимки в соцсетях для того, чтобы лишний раз обратить внимание общественности на данную проблему, а всем женщинам, увидевшим такой пост, напомнить о том, что им необходимо пройти обследование, ведь если обнаружить рак на ранней стадии - он излечим.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:38
Франция: 10-летнюю еврейку избили одноклассники
18:35
Галь Гадот и Джимми Фэллон попробовали израильский шоколад
17:40
Австрия: Антиизраильские высказывания имама в мечети
17:17
Шумахер тает на глазах
16:23
Израиль осуждают за самооборону
14:54
Каталония намерена идти до конца: Viva независимость
13:20
Шоу продолжается: в Иерусалиме задержан клоун с топором
12:37
Саудовскую Аравию могут включить в "чёрный список" ООН
12:26
Нобелевскую премию мира вручили компании ICAN
11:39
В Италии мужчина набросился с отверткой на картину Гитлера
10:23
Австралийцы сдали свыше 50 тыс. единиц огнестрельного оружия
09:55
Нетаниягу не хочет, чтобы его дети шли по его стопам
09:38
86-летняя женщина погибла при пожаре в Ор-Акиве
09:06
Харви Вайнштейн уходит из руководства с позором
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus