06.10 19:56 MIGnews.com

Дерево в нижнем белье украсило Тель-Авив

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Тель-Авиве появилась новая необычная инсталляция. Теперь на площади Бима будет стоять дерево, покрытое женским нижним бельём, сообщает The Jerusalem Post.Однако дерево с бюстгалтерами - больше, чем просто вызывающее зрелище. Эта инсталляция появилась в городе благодаря израильской ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями.На дерево повесили 434 бюстгальтера. Эта цифра также не случайна. Именно у такого количества женщин в стране ежемесячно диагностируют рак груди.Представители ассоциации по борьбе с заболеванием призвали всех жителей Тель-Авива и гостей города фотографировать дерево и распространять снимки в соцсетях для того, чтобы лишний раз обратить внимание общественности на данную проблему, а всем женщинам, увидевшим такой пост, напомнить о том, что им необходимо пройти обследование, ведь если обнаружить рак на ранней стадии - он излечим.