06.10 23:40 MIGnews.com

Учёные нашли новые секреты долголетия

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Один из главных вопросов: что нужно делать для того, чтобы продлить жизнь. Ответов на него учёные нашли немало, и сейчас мы раскроем новые секреты.После ряда исследований эксперты из канадского Университета Макмастера пришли к тому, что два с половиной часа (150 минут) физической активности в неделю снижают риск несвоевременной кончины.В исследованиях канадских учёных были задействованы 130 тысяч жителей из 17 разных стран. Возраст испытуемых колебался от 35 до 70 лет. Изучался образ жизни людей, их материальная обеспеченность, уровень жизни.Исследование проводилось на протяжении семи лет.Ещё один вывод, к которому пришли канадские специалисты заключается в том, что жизнь также продлевает умеренное голодание.