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Беременна... от мороженого? | Фото: Thinkstock07.10 00:48   MIGnews.com

Беременна... от мороженого?

Американские учёные после ряда исследований пришли к выводу о том, что женщины, которые отдают предпочтение обезжиренным молочным продуктам, в два раза чаще страдают от проблем с фертильностью, связанных с менструальным циклом.

Любительницы побаловать себя сладким, которые едят мороженое чаще раза в неделю, по словам учёных, на 40% реже испытывают проблемы с зачатием.

Наблюдались также случаи, как женщины, начавшие питаться молочными продуктами с большим процентом жирности беременели, хотя раньше у них это не получалось.

Таким образом, специалисты настоятельно советуют женщинам, которые планируют беременность, сменить питание, начать отдавать предпочтение цельному молоку и мороженому вместо йогурта.
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