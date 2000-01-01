07.10 00:48 MIGnews.com

Беременна... от мороженого?

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Американские учёные после ряда исследований пришли к выводу о том, что женщины, которые отдают предпочтение обезжиренным молочным продуктам, в два раза чаще страдают от проблем с фертильностью, связанных с менструальным циклом.Любительницы побаловать себя сладким, которые едят мороженое чаще раза в неделю, по словам учёных, на 40% реже испытывают проблемы с зачатием.Наблюдались также случаи, как женщины, начавшие питаться молочными продуктами с большим процентом жирности беременели, хотя раньше у них это не получалось.Таким образом, специалисты настоятельно советуют женщинам, которые планируют беременность, сменить питание, начать отдавать предпочтение цельному молоку и мороженому вместо йогурта.