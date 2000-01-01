07.10 01:58 MIGnews.com

Недосып полезен при плохом настроении

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Учёные нашли положительные стороны недосыпа. По их словам, лишение сна благотворно влияет на людей с депрессией. К такому выводу эксперты пришли после сбора данных на протяжении нескольких десятков лет.Выяснилось также, что лишение сна, как нетрадиционный подход к лечению депрессии в психиатрии впервые применили ещё в 1996 году. Учёные заинтересовались данным фактом и решили проверить, работает ли такой метод.После проведения множества исследований, учёные в результате пришли к выводу, что недосып, как метод лечения, действительно помогает при плохом настроении. Данное средство оказалось эффективным для половины испытуемых с депрессией.Тем не менее, какие именно механизмы помогают человеку при отсутствии сна восстановить душевное равновесие - учёные пока не выяснили, однако намерены продолжать изучать данный вопрос.