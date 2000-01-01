08.01 01:28 MIGnews.com

Ученые выяснили, что недосыпание приводит к депрессии

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Исследователи из университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне пришли к выводу, что люди, которые спят меньше 8 часов в день, чаще подвержены депрессии и тревожности.Об этом в воскресенье, 7 января сообщает новостной портал Eurekalert.Исследователи оценивали продолжительность сна у людей, в разной степени испытывающих беспокойство и руминацию — постоянную концентрацию на негативных мыслях. Им также демонстрировали изображения, призванные вызвать эмоциональный отклик, а затем по движению зрачков оценивали реакцию испытуемых.Профессор Мередит Коулз, принимавшая участие в исследовании, заметила, что у людей, страдающих от постоянного недосыпания, "не было сил" игнорировать негативные мысли. В то же время, люди, полноценно отдыхавшие ночью, получая негативную информацию, не "зацикливались" на ней, игнорируя мрачные мысли.Исследователи полагают, что эти данные позволят психиатрам успешнее бороться с рядом психических расстройств, корректируя режим сна пациентов.По мнению учених, недосыпание способствует развитию нарушений психики, в частности появлению тревожности и депрессии.Ранее ученые из Калифорнийского университета установили, что недостаток сна приводит к снижению мозговой активности и может стать причиной временных провалов в памяти и проблем со зрением.