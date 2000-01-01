Когда необходимо обращаться к гинекологу-эндокринологу?
По данным DocDoc.ru, более половины патологий женской половой сферы связано с проблемами эндокринной системы, что подтверждается, в том числе, статистикой обращений к врачам на портале. Сегодня мы поговорим о специфике врачебной профессии гинеколог-эндокринолог: какие заболевания лечит, чем отличается от просто гинеколога и когда к нему нужно обращаться.
Что лечит?
Современная гинекологическая эндокринология – это симбиоз двух наук, большое междисциплинарное направление, находящееся на стыке специализаций эндокринология и гинекологии. Врач этого профиля занимается изучением гормональной функции организма женщины и лечением болезней, связанных с патологическими изменениями гормонального фона.
От равновесия гормонов в крови зависит:
● репродуктивная система;
● физическое и психологическое здоровье;
● гармоничное развитие;
● обмен веществ в организме.
Именно гинеколог-эндокринолог выявляет и проводит лечение гормональных сбоев, которые без своевременной помощи могут стать причиной развития многих серьезных заболеваний.
В чем отличие от врача гинеколога
Гинеколог-эндокринолог в равной степени владеет знаниями в обеих областях медицины. В его компетенции находятся патологические процессы половой сферы и репродукции, связанные с гормональным дисбалансом. Список таких болезней внушителен:
● нарушение обменных процессов;
● эндометироз;
● эндокринное бесплодие;
● ювенильные кровотечения;
● избыточный рост волос по мужскому типу;
● акне и другие дерматологические проблемы;
● аменорея;
● климактерический синдром;
● дисменорея;
● раннее или слишком позднее половое созревание;
● противовариэктомический синдром и пр.
Гормональная система женщины – сложнейший механизм, неполадки в работе которого приводят к нарушению эмоционального и физического здоровья, пагубным образом влияют на самочувствие и способность к зачатию ребенка. Именно поэтому при появлении первых признаков любого из этих заболеваний нужно своевременно обратиться в эндокринологический центр для обследования.
Перечислим самые распространенные причины обращений к специалистам данного направления:
● предменструальный синдром;
● избыточная волосистость тела;
● маточные кровотечения;
● сбои менструального цикла;
● медленное половое созревание девочек (отсутствие признаков после 14 лет) и наоборот, слишком раннее созревание;
● невынашивание беременности;
● эндометриоз;
● избыточный вес и ожирение;
● климактерический синдром;
● выбор средств контрацепции.
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