07.07 22:05 MIGnews.com

Оральный секс может привести к неизлечимой гонорее

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Гонорею становится все труднее лечить, так как она становится все более невосприимчивой к антибиотикам, заявили во Всемирной организации здравоохранения.По словам доктора Теодоры Ви из департамента репродуктивного здоровья ВОЗ, эксперты зафиксировали три случая - в Японии, Франции и Испании, - когда медики столкнулись с неизлечимой формой гонореи."Гонорея - это очень умная инфекция. Каждый раз, когда вы вводите новый вид антибиотиков для ее лечения, сопротивляемость инфекции повышается", - сказала Ви.Гонорея может поражать гениталии, прямую кишку и горло, и именно последнее обстоятельство особенно беспокоит экспертов в сфере здравоохранения. Как пояснила Ви, антибиотики могут способствовать развитию гонореи на задней стенке горла.Эксперты предупреждают, что попавшие в благоприятную среду во время орального секса бактерии гонореи могут привести к супергонорее - тяжелой форме инфекции, плохо поддающейся лечению.