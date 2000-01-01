Оральный секс может привести к неизлечимой гонорее
Гонорею становится все труднее лечить, так как она становится все более невосприимчивой к антибиотикам, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
По словам доктора Теодоры Ви из департамента репродуктивного здоровья ВОЗ, эксперты зафиксировали три случая - в Японии, Франции и Испании, - когда медики столкнулись с неизлечимой формой гонореи.
"Гонорея - это очень умная инфекция. Каждый раз, когда вы вводите новый вид антибиотиков для ее лечения, сопротивляемость инфекции повышается", - сказала Ви.
Гонорея может поражать гениталии, прямую кишку и горло, и именно последнее обстоятельство особенно беспокоит экспертов в сфере здравоохранения. Как пояснила Ви, антибиотики могут способствовать развитию гонореи на задней стенке горла.
Эксперты предупреждают, что попавшие в благоприятную среду во время орального секса бактерии гонореи могут привести к супергонорее - тяжелой форме инфекции, плохо поддающейся лечению.