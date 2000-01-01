07.08 19:34 MIGnews.com
Британка диагностировала у себя рак через смартфон
Жительница английского графства Сомерсет, 46-летняя Ники Дуддридж, узнала, что больна раком через приложение для сканирования родинок, сообщает The Independent.
Программа показала, что все родинки Ники в норме, кроме одной, отличающейся по цвету и по размеру. Приложение рекомендовано ей немедленно обратиться к врачу.
"Всего через несколько недель после того, как я впервые скачала приложение, хирурги удаляли мне злокачественную меланому — самую агрессивную форму рака кожи", — рассказала Ники.
К счастью, операция прошла успешно. Как говорит сама женщина, приложение спасло ей жизнь.
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