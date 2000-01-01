08.08 03:33 MIGnews.com

Ученые: худые ноги – признак плохого здоровья

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Ученые из Германии заявили, что слишком худые ноги могут указывать на вероятность проблем со здоровьем. Специалисты из Тюбингенского университета пришли к выводу, что такой особенностью своего телосложения отличаются люди, склонные к сердечно-сосудистым болезням.Прежде чем подтвердить свою гипотезу исследователи провели эксперимент с участием 981 добровольцев.Все участники были проверены на соответствие стандартным параметрам метаболического синдрома – комплексного нарушения в организме, при котором происходят обменные, гормональные и клинические сбои на фоне ожирения.Результаты исследования показали, что часть добровольцев (18%) не были здоровыми в плане метаболического синдрома, несмотря на то, что их вес находился в пределах нормального диапазона ИМТ – индекса массы тела. Специалисты обратили внимание, что этих участников объединял общий признак — тощие ноги.Специалисты полагают, что проблема излишне худых ног может быть связана с генетическими особенностями, из-за которых в теле происходит неравномерное распределение жира. Кроме того, существуют редкие патологии, и одна из них – липодистрофия – тоже может быть причиной того, что ноги человека непропорционально худы. Данное нарушение отличается тем, что организм не поддерживает жировые запасы, полностью растрачивая жир на обменные процессы.