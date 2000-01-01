08.10 03:33 MIGnews.com

Девушка ослепла из-за игры на смартфоне

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Молодая китаянка стала полуслепой в результате непрерывной игры в мобильное приложение. Как сообщает South China Morning Post, в результате беспрерывной игры на смартфоне 21-летней девушке поставили диагноз "окклюзия артерии сетчатки в правом глазу".Жительница Поднебесной признается, что игра настолько ее увлекла, что после работы и в выходные она играла в нее практически без перерывов."В выходные я встаю, как правило, в 6 утра, завтракаю и играю часов до 4 дня. Потом перекус, сон и опять играть до часу ночи. Иногда игра меня настолько поглощает, что я забываю поесть", — сообщила девушка.Доктора отмечают, что окклюзия артерии сетчатки в основном встречается у пожилых людей и редко проявляется у молодежи. Но в данном случае, скорее всего, травму вызвало сильное перенапряжение глаз.