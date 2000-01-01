09.01 01:38 MIGnews.com

Ученые назвали ягоду для укрепления сосудов

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Группа международных ученых заявила, что употребление хурмы имеет целебные свойства, и употреблять ее необходимо как можно чаще. В составе этой тропической ягоды содержится большое количество калия, магния, фосфора и железа, которые положительно влияют практически на все системы нашего организма.Благодаря полезным микроэлементам хурма без труда нормализует работу кишечника. Также ягода содержит в себе различные антиоксиданты, которые поддерживают в постоянном тонусе нашу кожу, защищая ее от преждевременного появления морщин.Кроме того хурма богата большой группой витаминов, которые понижают хрупкость сосудов в организме, закаляют иммунитет человека. Также в составе ягоды находится витамин А, который помогает при борьбе с раковой опухолью.