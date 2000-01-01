Самые распространенные причины разрушения зубной эмали
Специалисты выделили распространенные причины, которые способствуют разрушению зубной эмали.
Иногда даже при тщательном уходе за зубами людям приходится часто посещать стоматолога. Оказывается, есть продукты и лекарства, которые представляются особенную угрозу для зубной эмали, о вреде которых мы не задумываемся.
Так, стоматологи называют потенциально опасными для здоровья зубов фруктово-ягодные чаи, особенно с лимоном и черной смородиной, в которых много весьма агрессивный для эмали кислот. Также, агрессивно действуют на эмаль ферменты, которые содержатся в вине и энергетических напитках.
Кроме того, опасность представляют некоторые лекарства, которые снижают выработку слюны, что приводит к высыханию слизистой рта и снижает защиту зубов от разрушения.
И еще один фактор, который ослабляет естественную защиту зубов - слишком частые отбеливания, поскольку эта процедура истончает эмаль.