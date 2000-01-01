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Самые распространенные причины разрушения зубной эмали | Фото: Thinkstock09.07 02:45   MIGnews.com

Самые распространенные причины разрушения зубной эмали

Специалисты выделили распространенные причины, которые способствуют разрушению зубной эмали.

Иногда даже при тщательном уходе за зубами людям приходится часто посещать стоматолога. Оказывается, есть продукты и лекарства, которые представляются особенную угрозу для зубной эмали, о вреде которых мы не задумываемся.

Так, стоматологи называют потенциально опасными для здоровья зубов фруктово-ягодные чаи, особенно с лимоном и черной смородиной, в которых много весьма агрессивный для эмали кислот. Также, агрессивно действуют на эмаль ферменты, которые содержатся в вине и энергетических напитках.

Кроме того, опасность представляют некоторые лекарства, которые снижают выработку слюны, что приводит к высыханию слизистой рта и снижает защиту зубов от разрушения.

И еще один фактор, который ослабляет естественную защиту зубов - слишком частые отбеливания, поскольку эта процедура истончает эмаль.
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