09.07 02:45 MIGnews.com

Самые распространенные причины разрушения зубной эмали

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Специалисты выделили распространенные причины, которые способствуют разрушению зубной эмали.Иногда даже при тщательном уходе за зубами людям приходится часто посещать стоматолога. Оказывается, есть продукты и лекарства, которые представляются особенную угрозу для зубной эмали, о вреде которых мы не задумываемся.Так, стоматологи называют потенциально опасными для здоровья зубов фруктово-ягодные чаи, особенно с лимоном и черной смородиной, в которых много весьма агрессивный для эмали кислот. Также, агрессивно действуют на эмаль ферменты, которые содержатся в вине и энергетических напитках.Кроме того, опасность представляют некоторые лекарства, которые снижают выработку слюны, что приводит к высыханию слизистой рта и снижает защиту зубов от разрушения.И еще один фактор, который ослабляет естественную защиту зубов - слишком частые отбеливания, поскольку эта процедура истончает эмаль.