09.07 01:32 MIGnews.com

Ученые назвали овощ, спасающий от смертоносной болезни

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Ученые из Томпсоновского института в Нью-Йорке, провели ряд экспериментов, которые позволили специалистам сделать удивительное заключение о свойствах картофеля.В частности, исследователи установили, что с помощью этого овоща можно вылечить гепатит.Американские клиницисты разработали новый метод лечения гепатита, подразумевающий использование известной всем картошки.Прежде чем подтвердить данную гипотезу специалисты провели эксперименты с участием мышей.В рамках испытаний ученые вводили в ДНК картофеля ген, кодирующий белок, который активируется в печени больных вирусным гепатитом В. После этим картофелем кормили грызунов.После того, как животные его съедали, их организм интенсивно вырабатывал антитела, вступающие в борьбу с опасным вирусом.Особая опасность данного недуга в том, что поражение печени, вызванное вирусом, может привести к тяжелым, угрожающим жизни последствиям, таким, например, как цирроз и рак.