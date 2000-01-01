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Ученые назвали овощ, спасающий от смертоносной болезни | Фото: Thinkstock09.07 01:32   MIGnews.com

Ученые назвали овощ, спасающий от смертоносной болезни

Ученые из Томпсоновского института в Нью-Йорке, провели ряд экспериментов, которые позволили специалистам сделать удивительное заключение о свойствах картофеля.

В частности, исследователи установили, что с помощью этого овоща можно вылечить гепатит.

Американские клиницисты разработали новый метод лечения гепатита, подразумевающий использование известной всем картошки.

Прежде чем подтвердить данную гипотезу специалисты провели эксперименты с участием мышей.

В рамках испытаний ученые вводили в ДНК картофеля ген, кодирующий белок, который активируется в печени больных вирусным гепатитом В. После этим картофелем кормили грызунов.

После того, как животные его съедали, их организм интенсивно вырабатывал антитела, вступающие в борьбу с опасным вирусом.

Особая опасность данного недуга в том, что поражение печени, вызванное вирусом, может привести к тяжелым, угрожающим жизни последствиям, таким, например, как цирроз и рак.
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