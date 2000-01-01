09.07 03:23 MIGnews.com

Сколько лет жизни отнимает грязный воздух?

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Из-за воздействия загрязненного воздуха люди умирают на несколько лет раньше положенного срока. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения и ученые из Орхусского университета (Дания).Исследователи установили, что в среднем проживание в регионе с грязным воздухом отнимает у людей десять лет жизни.Данная гипотеза была выдвинута после того, как специалисты проанализировали данные, собранные общеевропейским бюро статистики Eurostat за последние 40 лет, а также сведения из аналогичной статистики, но по США."Увеличение массы загрязнителей в воздухе даже на десять микрограммов на кубический метр может сократить продолжительность жизни человека на 9-11 лет", — заявили авторы проекта.Исследователи считают, что загрязнителями воздуха являются частицы золы, двуокись серы, а также масса веществ, поступающих из выбросов автотранспорта и промышленных предприятий и образующих постоянно держащуюся в воздухе взвесь.