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08.08 12:04   MIGnews.com

Пиво в супермаркетах - опаснее наркотиков

Медицинская Ассоциация Новой Зеландии призвала к запрету на продажу алкоголя в супермаркетах, аргументируя это тем, что вид алкоголя на полках рядом с обычными продуктами «нормализирует» опасный наркотик.

Вино и пиво широко доступны в большинстве супермаркетов по всей стране с 1990 года, в то время как крепкие напитки можно купить только в барах и ликероводочных магазинах.

Новозеландская медицинская ассоциация заявила, что продажа алкоголя в супермаркетах делает его дешевым и легкодоступным для населения: люди ставят бутылку Совиньон Блан в свою тележку рядом с хлебом, молоком и туалетной бумагой, даже не задумываясь.

По данным Ассоциации, более полумиллиона новозеландцев употребляют алкоголь в опасных количествах, причем в пятницу и субботу большая часть людей, доставленных в больницу скорой помощи, имеют симптомы алкогольного отравления.

Доктор Кейт Баддок, председатель Ассоциации, говорит, что алкоголь хуже, чем метамфетамин, марихуана и героин, потому что это был дешевый психотропный препарат, вызывающий привыкание.

«Он способствует домашнему насилию, многим раковым заболеваниям и дорожно-транспортным происшествиям», - добавила Баддок.

"Новозеландцы выпивают до 10 литров чистого алкоголя в год. В Австралии показатель тот же, но он гораздо меньше в США и Канаде, не говоря уже о европейских показателях", - сообщает директор "Alcohol Healthwatch" Ники Джексон.

Большинство супермаркетов в Новой Зеландии продают алкоголь, а конкуренция жесткая. Вино можно купить за $ 7 (£ 4) за бутылку - или 1 доллар США за бокал напитка.

По словам Джексона, разрешение на продажу алкоголя в супермаркетах было попыткой направить новозеландцев на средиземноморскую культуру употребления алкоголя, где он является общедоступным.

"Ученые оценивают вред, нанесенный алкоголем новозеландскому обществу, в 5 млрд новозеландских долларов в год. Он включает полицейские вызовы, травмы и долгосрочные последствия для здоровья граждан", добавил Ники Джексон.
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