08.08 10:26 MIGnews.com

Орен Зариф и метод психокинеза: боли в спине совсем прошли

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Орен Зариф – целитель с многолетним стажем, лидирующий специалист, исцеляющий пациентов по собственной методике – психокинез, разработанной по системе Джозефа Мерфи, написавшего книгу «Сила подсознания». Целитель считает, что гораздо эффективней активировать силы собственного подсознания пациента, для излечения даже самых тяжелых заболеваний, которые считаются в традиционной медицине почти безнадежными. Целитель стал последней надеждой многих своих пациентов и оправдал даже самые смелые ожидания.Людмила, жительница Нетании, однажды проснулась от острой боли в спине. Госпитализация и долгие обследования не дали результатов, врачи спорили и не могли прийти к компромиссу, а тем более поставить диагноз. Доктора спорили и назначали только обезболивающие, к которым у женщины очень быстро выработалось привыкание. Медикаменты почти перестали снимать боль. Единственное, что врачи предлагали – поставить диагноз прямо во время операции, но Людмила была в ужасе только при мысли об операционном столе. В больнице ее не задерживали, разрешив побыть дома, для принятия решения, но уже тогда женщина знала – на операцию пойти она не готова. «Об Орене Зарифе я слышала давно, причем всегда только самое хорошее. Но, мы же всегда надеемся, что обращаться к врачам нам не придется. Я позвонила в клинику целителя и договорилась о встрече. Выдержать дорогу было тем еще испытанием, но я ни разу не пожалела. Орен Зариф назначил мне курс сеансов, а первый провел в тот же день. До окончания первого сеанса я не могла себе представить дорогу домой, а выйдя из кабинета, почувствовала в себе прилив сил.» Людмила прошла полный курс сеансов у Орена Зарифа, вернулась к нормальной жизни, забыв о боли и поверила в чудеса, которые случаются в кабинете у целителя.Многие люди были у Орена Зарифа, и их жизни изменились кардинально. Вы тоже можете начать новую жизнь. Обратитесь к Орену Зарифу и вы вернетесь к своей нормальной жизни. Проводите время с семей и друзьями, приступайте к работе с новыми силами и будьте счастливы!