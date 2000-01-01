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Немке ампутировали руки и ноги после укуса комара | Фото: Thinkstock08.08 14:24   MIGnews.com

Немке ампутировали руки и ноги после укуса комара

43-летней жительнице Германии ампутировали две ноги и левое предплечье после того, как ее укусил комар. Об этом пишет Политика Сегодня со ссылкой на немецкие СМИ.

Инцидент случился в Кельне в марте 2017 года, когда местная жительница вышла из дома выбросить мусор. На улице ее укусил комар, после чего женщина почувствовала ломоту в суставах, слабость и головокружение, а на месте укуса образовалась шишка.

Супруг женщины вызвал скорую, но медики после госпитализации отправили ее домой. Дома состояние пострадавшей ухудшилось, и муж снова отправился с ней в больницу, где женщина впала в кому.

В течение недели, пока она была в коме, ее ноги и рука стали чернеть, поэтому врачи приняли решение об ампутации конечностей. По мнению медиков, комар занес в тело пострадавшей инфекцию, из-за чего произошло заражение крови.
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