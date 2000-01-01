Худеем с Body Tite без диет и упражнений за 1 процедуру
Осень – это не только пора дождей и романтики. Для многих - особенно женщин – это долгожданное время, когда, наконец, можно надеть одежду с длинным или ¾ рукавом и почувствовать себя комфортнее, скрыв неэстетичные плечи и руки. В Израиле, с его чрезвычайно жарким климатом, этот дефект порой действительно становится причиной не только комплексов, но и настоящего дискомфорта, заставляя носить закрытую одежду даже в самые знойные дни.
Лето закончилось, но, как известно, передышка нас ждет не такая уж и длинная – максимум до апреля, а затем все по нарастающей повторится. Чтобы в следующем летнем сезоне не страдать, позаботьтесь об устранении лишних объемов и обвисшей и дряблой кожи рук и плеч уже сейчас – ведь вы не бабочка, вам ни к чему эти некрасивые крылья!
Наверное, неудивительно, что методика, позволяющая избавиться от этого эстетического недостатка всего за 1 процедуру (без преувеличения!), была разработана именно в Израиле. К счастью, наша страна отличается не только жарким климатом, но и очень умными головами, которые славятся своей изобретательностью. Объединив возможности пластической хирургии (удаляет жир, устраняет объемы) и косметологии (подтягивает и омолаживает кожу), ими была создана методика Body Tite, позволяющая добиться результатов, о которых раньше можно было только мечтать.
Вот, вкратце, что происходит с вашими руками и плечами во время и после всего 1 процедуры:
• лишний жир устраняется;
• объемы существенно уменьшаются;
• форма верхней части рук исправляется;
• кожа подтягивается и становится упругой;
• в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется.
И это при том, что сразу по окончании процедуры вы возвращаетесь к своей обычной жизни, но уже с изящными руками и прекрасным настроением, а эффект от процедуры продолжит усиливаться в течение еще нескольких недель.
Сеанс коррекции методом Body Tite – это проводимая под местной анестезией процедура, выполняемая врачом-хирургом, инструктором международного класса от INVASIX (компании-создателя аппарата Body Tite) – доктором Анн Гуревич, имеющей опыт работы с тысячами пациентов.
Пройдя процедуру в ближайшее время, вы еще успеете насладиться израильским "бабьим летом" в красивых блузках с коротким рукавом, а в следующий теплый сезон сможете уверенно и с удовольствием носить легкие и соблазнительные платья и топы без рукавов!
С помощью аппарата Body Tite можно избавиться от лишнего жира на животе, ягодицах, бедрах и верхних частях рук; устранить второй подбородок и дряблую обвисшую кожу шеи; существенно омолодить кожу лица, вернуть уверенность в себе и удовольствие смотреть на свое отражение в зеркале и получать комплименты! Отзывы клиентов, фотографии "до" и "после", а также более подробная информация на нашей русскоязычной странице в интернете www.ru.body-tite.com
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