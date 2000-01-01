08.10 10:05 MIGnews.com

Орен Зариф: исцеление за один сеанс – это возможно!

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Ежедневно Орен Зариф лечит десятки людей, вот уже на протяжении двадцати лет, он принимается за самые сложные случаи, твердо уверенный в том, что нет неизлечимых болезней. Целитель пользуется собственным методом лечения – психокинезом, который основан на учении доктора Джозефа Мерфи (автора книги «Сила вашего подсознания»). Именно в этой книге автор рассказывает про собственные силы организма, которые способны излечить любую болезнь.Ривка из Рамат-Гана несколько лет спасалась от грыжи межпозвоночного диска только обезболивающим, врачи рекомендовали операцию. Женщина уже назначила дату, когда увидела рекламу Орена Зарифа в газете и решила попытать счастья.«Я увидела рекламу и вспомнила, что подруга когда-то рассказывала о целителе, кто-то из ее знакомых прошел курс лечения и ушел от Орена Зарифа здоровым. Я решила попытаться, дата операции близилась, а я очень не хотела ложиться под нож.Целитель назначил мне курс, но к врачам я пришла после третьего сеанса, и мы провели обследование заново. Оказалось, что все мои ощущения не обманывали – нужды в операции уже не было, и боль стала уходить.Орен Зариф вернул мне радость жизни, без боли и страха операций!»