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Ученые советуют не говорить о сексе с друзьями | Фото: Thinkstock09.07 23:33   MIGnews.com

Ученые советуют не говорить о сексе с друзьями

Канадские ученые пришли к выводу, что разговоры с друзьями об интимной жизни могут снизить либидо. Специалисты из Университета Торонто Миссиссауга по этой причине рекомендуют меньше разговаривать о сексе.

По словам исследователей, в группе риска находятся люди с сексуальным нарциссизмом, которым необходимы подтверждения и положительные оценки со стороны.

Специалисты призывают отойти от любых сравнений, для сохранения своего либидо. Они советуют отказаться и от обсуждения сексуальной жизни с друзьями.

Ученые подчеркивают, что большинству людей интересна личная жизнь других, но степень сексуального нарциссизма сильно влияет на исход.

Если степень высока, то человек будет пытаться делать сравнение всегда в свою пользу. Узнав, что у другого человека личная жизнь протекает более бурно, то такой человек может начать сомневаться в своих отношениях.

Исследователи отмечают, что недовольство интимной жизнью может сказываться как на либидо мужчин, так и на представительницах прекрасного пола.
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