09.07 23:33 MIGnews.com

Ученые советуют не говорить о сексе с друзьями

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Канадские ученые пришли к выводу, что разговоры с друзьями об интимной жизни могут снизить либидо. Специалисты из Университета Торонто Миссиссауга по этой причине рекомендуют меньше разговаривать о сексе.По словам исследователей, в группе риска находятся люди с сексуальным нарциссизмом, которым необходимы подтверждения и положительные оценки со стороны.Специалисты призывают отойти от любых сравнений, для сохранения своего либидо. Они советуют отказаться и от обсуждения сексуальной жизни с друзьями.Ученые подчеркивают, что большинству людей интересна личная жизнь других, но степень сексуального нарциссизма сильно влияет на исход.Если степень высока, то человек будет пытаться делать сравнение всегда в свою пользу. Узнав, что у другого человека личная жизнь протекает более бурно, то такой человек может начать сомневаться в своих отношениях.Исследователи отмечают, что недовольство интимной жизнью может сказываться как на либидо мужчин, так и на представительницах прекрасного пола.