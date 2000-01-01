10.07 03:11 MIGnews.com

Пользу шоколада для мозга научно доказали

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По мнению группы итальянских ученых, ежедневное употребление шоколада уменьшает риск развития нейродегенеративных заболеваний, передает ScienceAlert со ссылкой на издание Frontiers in Nutrition.Выводы ученых основаны на результате анализа ряда научных работ. В них они изучили последствий острого и хронического воздействия флавоноидов (растительных полифенолов), которые содержатся в бобах какао, на активность мозга.В исследовании были задействованы добровольцы, которые употребляли какао или шоколад в малых, а также средних и больших дозах в течение пяти дней или трех месяцев.В итоге ученые установили, что флавоноиды, которые содержит темный шоколад, благотворно влияют на рабочую память, отвечающую за способность держать в уме информацию, необходимую для решения логических задач.Помимо этого шоколад помогает уменьшить риск возрастного ухудшения когнитивных способностей.