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Пользу шоколада для мозга научно доказали | Фото: Thinkstock10.07 03:11   MIGnews.com

Пользу шоколада для мозга научно доказали

По мнению группы итальянских ученых, ежедневное употребление шоколада уменьшает риск развития нейродегенеративных заболеваний, передает ScienceAlert со ссылкой на издание Frontiers in Nutrition.

Выводы ученых основаны на результате анализа ряда научных работ. В них они изучили последствий острого и хронического воздействия флавоноидов (растительных полифенолов), которые содержатся в бобах какао, на активность мозга.

В исследовании были задействованы добровольцы, которые употребляли какао или шоколад в малых, а также средних и больших дозах в течение пяти дней или трех месяцев.

В итоге ученые установили, что флавоноиды, которые содержит темный шоколад, благотворно влияют на рабочую память, отвечающую за способность держать в уме информацию, необходимую для решения логических задач.

Помимо этого шоколад помогает уменьшить риск возрастного ухудшения когнитивных способностей.
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