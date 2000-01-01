10.08 01:27 MIGnews.com

Из-за зубной пасты мужчина оказался в инвалидной коляске

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62-летний житель подданный Великобритании заболел редким неврологическим расстройством из-за пасты для ухода за зубными протезами – в ней оказалось слишком много цинка, которым мужчина и отравился, сообщает Gizmodo .Перед тем, как оказаться инвалидом, он полгода жаловался врачам на боль и онемение в ногах, из-за которых сначала начал ходить с тростью, но в конце концов, даже не смог покинуть свой дом.Перебрав множество болезней, врачи диагностировали у этого человека редкое расстройство: медедефицитную миелопатию (нехватку меди в организме). Данное расстройство затрагивает кости, кровеносные сосуды, иммунную систему, влияет на мелкую моторику конечностей.Любопытно, что к нехватке меди в организме пострадавшего стала передозировка цинка в фиксирующей пасте, которой он еженедельно использовал по несколько тюбиков.Врачи диагностировали улучшение его состояния после прекращения использования пасты. Немного улучшили его состояние и дополнительные инъекции меди.На данный момент он продолжает восстанавливаться и передвигается в инвалидной коляске.