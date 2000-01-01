09.10 12:27 MIGnews.com

Учёные нашли "спасение" от вредной еды

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Исследователи из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне провели новое исследование, в ходе которого обнаружили продукт, убивающий тягу к вредной пище.Учёные пришли к выводу, что ежедневное потребление грецкого ореха помогает справиться с тягой к джанк фуду."Грецкие орехи помогают соблюдать режим правильного питания, так как способствуют длительному ощущению сытости", - утверждают исследователи.Если же раскрыть вопрос с научной точки зрения, то учёные обратили внимание, что при употреблении в пищу грецких орехов, у человека повышается активность в участке мозга, который отвечает за контроль. Грубо говоря, такой перекус поможет сохранить самодисциплину.