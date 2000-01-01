09.10 22:27 MIGnews.com

Смартфоны научат определять ВИЧ

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Тест на ВИЧ теперь можно будет просто сказать в виде приложения на свой смартфон. Учёные смогли разработать тестер, который сможет показать результат по капле крови.По словам специалистов, если задумку реализовать, средняя продолжительность жизни больных может увеличиться на 10 лет.На сегодняшний день диагностировать это заболевание - процедура довольно непростая, и тест, который можно будет запросто загрузить на своём личном гаджете значительно упросил бы задачу.Авторами разработки стали работники Национального института здравоохранения США и фармацевтическая компания Sanofi.К этапу клинических испытаний приступят уже в грядущем 2018 году. На данном этапе разработку в международном сообществе по борьбе с ВИЧ считают настоящим прорывом.