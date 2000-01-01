10.08 16:45 MIGnews.com

Ногтевой грибок? Избавьтесь от него навсегда!

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Ногтевой грибок, он же онихомикоз, является причиной половины ногтевых заболеваний и повреждений. Может быть обнаружен на ногтях как верхних, так и нижних конечностей. Чаще ногтевой грибок «атакует» ногти ног. Статистика показывает, что взрослые люди заражаются ногтевым грибком в тридцать раз чаще, чем дети, а у людей, в возрасте старше семидесяти лет, онихомикоз наблюдается в семи-восьми из каждых десяти случаев. Онихомикоз может поражать как площадь ногтя, так и площадь под ногтем.• Заразиться ногтевым грибком легко в местах общественного пользования, где принято ходить или находиться босиком – например, в бассейне, ванной, маникюрном салоне, сауне, спортивном зале.• Также онихомикоз может развиться вследствие травм или нарушений кровообращения конечностей.• Более прочих рискуют заболеть ногтевым грибком люди, с соматическими болезнями тяжелой формы, иммунными нарушениями и эндокринными заболеваниями.• Нормотрофический онихомикоз – толщина ногтя не меняется, он по-прежнему остается блестящим, но изменяется окраска ногтя, на нем появляются пятна и полосы.• Гипертрофический ногтевой грибок – ноготь деформируется, нередко утолщается и может начать разрушаться по краям. Блеск пропадает, сам цвет ногтя меняется.• Онихолитический онихомикоз – ноготь частично атрофируется, наблюдается отторжение ногтевой пластины от ногтевого ложа.Обнаружив у себя один или несколько из вышеуказанных симптомов, не стоит легкомысленно относиться к проблеме. Ногтевой грибок это не только косметический недостаток. Утолщенный, разрушающийся ноготь может помешать ношению обуви, нормальной активности, привести к проблемам социального и психологического плана.К тому же, грибок может выделять токсины, а также способствует аллергической перестройке организма, и соответственно, его большей уязвимости. Именно поэтому, ногтевой грибок необходимо лечить, не откладывая, немедленно после обнаружения подозрительных симптомов.В прошлом достаточно распространено было удаление ногтя, ради лечения онихомикоза, но сегодня этот болезненный метод практически не используется.Нередко предлагается лечение ногтевого гребка различными медикаментозными препаратами. Однако этот вид лечения, во-первых, далеко не всегда позволяет достичь нужного эффекта, а во-вторых, может быть опасен для печени.Согласно исследованиям, проведенным FDI, прослеживается четкая связь между приемом медикаментозных препаратов для лечения ногтевого грибка, и проблемами функционирования печени, а также риском повышения некоторых печеночных заболеваний.Внешние препараты, которые иногда рекомендуют врачи, также не являются эффективным средство борьбы с ногтевым грибком, поскольку они не впитываются в ногтевую пластину, и способны только в какой-то мере облегчить внешние симптомы заболевания, но не вылечить его.Поскольку больным онихомикозом требуется именно полное излечение, в течение последних десяти лет подход к лечению онихомикоза принципиально изменился. Мы в компании «Терн Клиник» предлагаем Вам лазерную терапию ногтевого грибка.это стерилизация ногтевых пластин и поверхности под ними, от спор ногтевых грибков. Такая стерилизация проводится посредством лазерного излучения.Суть метода заключается в том, что под равномерным воздействием высоких температур, которые обеспечивает лазер, мицелии и споры ногтевых грибков, находящиеся в ногтевой пластине и под ней, погибают. Таким образом, лазер борется именно с первопричиной онихомикоза.Компания «Терн Клиник» предлагает Вам, которая не требует ни госпитализации, ни использования каких-либо мазей.Исполнение всех предписаний специалистов клиники приведет вас к полному окончательному избавлению от ногтевого грибка.Лазерная терапия ногтевого грибка подходит мужчинам и женщинам от шестнадцати лет и старше.Для получения бесплатной консультации в ближайшем к вам отделении клиники, пожалуйста, позвоните по телефону: 1800-60-70-80 или