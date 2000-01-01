Ногтевой грибок? Избавьтесь от него навсегда!

Ногтевой грибок, он же онихомикоз, является причиной половины ногтевых заболеваний и повреждений. Может быть обнаружен на ногтях как верхних, так и нижних конечностей. Чаще ногтевой грибок «атакует» ногти ног. Статистика показывает, что взрослые люди заражаются ногтевым грибком в тридцать раз чаще, чем дети, а у людей, в возрасте старше семидесяти лет, онихомикоз наблюдается в семи-восьми из каждых десяти случаев. Онихомикоз может поражать как площадь ногтя, так и площадь под ногтем.
• Нормотрофический онихомикоз – толщина ногтя не меняется, он по-прежнему остается блестящим, но изменяется окраска ногтя, на нем появляются пятна и полосы.
• Гипертрофический ногтевой грибок – ноготь деформируется, нередко утолщается и может начать разрушаться по краям. Блеск пропадает, сам цвет ногтя меняется.
• Онихолитический онихомикоз – ноготь частично атрофируется, наблюдается отторжение ногтевой пластины от ногтевого ложа.
Обнаружив у себя один или несколько из вышеуказанных симптомов, не стоит легкомысленно относиться к проблеме. Ногтевой грибок это не только косметический недостаток. Утолщенный, разрушающийся ноготь может помешать ношению обуви, нормальной активности, привести к проблемам социального и психологического плана.
К тому же, грибок может выделять токсины, а также способствует аллергической перестройке организма, и соответственно, его большей уязвимости. Именно поэтому, ногтевой грибок необходимо лечить, не откладывая, немедленно после обнаружения подозрительных симптомов.
В прошлом достаточно распространено было удаление ногтя, ради лечения онихомикоза, но сегодня этот болезненный метод практически не используется.
Нередко предлагается лечение ногтевого гребка различными медикаментозными препаратами. Однако этот вид лечения, во-первых, далеко не всегда позволяет достичь нужного эффекта, а во-вторых, может быть опасен для печени.
Согласно исследованиям, проведенным FDI, прослеживается четкая связь между приемом медикаментозных препаратов для лечения ногтевого грибка, и проблемами функционирования печени, а также риском повышения некоторых печеночных заболеваний.
Внешние препараты, которые иногда рекомендуют врачи, также не являются эффективным средство борьбы с ногтевым грибком, поскольку они не впитываются в ногтевую пластину, и способны только в какой-то мере облегчить внешние симптомы заболевания, но не вылечить его.
Поскольку больным онихомикозом требуется именно полное излечение, в течение последних десяти лет подход к лечению онихомикоза принципиально изменился. Мы в компании «Терн Клиник» предлагаем Вам лазерную терапию ногтевого грибка.
Что такое лазерная терапия ногтевого грибка?
Лазерная терапия ногтевого грибка это стерилизация ногтевых пластин и поверхности под ними, от спор ногтевых грибков. Такая стерилизация проводится посредством лазерного излучения.
Суть метода заключается в том, что под равномерным воздействием высоких температур, которые обеспечивает лазер, мицелии и споры ногтевых грибков, находящиеся в ногтевой пластине и под ней, погибают. Таким образом, лазер борется именно с первопричиной онихомикоза.
Лазерная терапия ногтевого грибка – новейший, безопасный, совершенно безболезненный и высокоэффективный метод, не имеющий противопоказаний и подходящий для лечения любой разновидности онихомикоза.