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Ногтевой грибок? Избавьтесь от него навсегда! 10.08 16:45   MIGnews.com

Ногтевой грибок? Избавьтесь от него навсегда!

Ногтевой грибок, он же онихомикоз, является причиной половины ногтевых заболеваний и повреждений. Может быть обнаружен на ногтях как верхних, так и нижних конечностей. Чаще ногтевой грибок «атакует» ногти ног. Статистика показывает, что взрослые люди заражаются ногтевым грибком в тридцать раз чаще, чем дети, а у людей, в возрасте старше семидесяти лет, онихомикоз наблюдается в семи-восьми из каждых десяти случаев. Онихомикоз может поражать как площадь ногтя, так и площадь под ногтем.

Причины появления ногтевого грибка:

• Заразиться ногтевым грибком легко в местах общественного пользования, где принято ходить или находиться босиком – например, в бассейне, ванной, маникюрном салоне, сауне, спортивном зале.

• Также онихомикоз может развиться вследствие травм или нарушений кровообращения конечностей.

• Более прочих рискуют заболеть ногтевым грибком люди, с соматическими болезнями тяжелой формы, иммунными нарушениями и эндокринными заболеваниями.

Признаки заболевания ногтевым грибком:

• Нормотрофический онихомикоз – толщина ногтя не меняется, он по-прежнему остается блестящим, но изменяется окраска ногтя, на нем появляются пятна и полосы.

• Гипертрофический ногтевой грибок – ноготь деформируется, нередко утолщается и может начать разрушаться по краям. Блеск пропадает, сам цвет ногтя меняется.

• Онихолитический онихомикоз – ноготь частично атрофируется, наблюдается отторжение ногтевой пластины от ногтевого ложа.

Обнаружив у себя один или несколько из вышеуказанных симптомов, не стоит легкомысленно относиться к проблеме. Ногтевой грибок это не только косметический недостаток. Утолщенный, разрушающийся ноготь может помешать ношению обуви, нормальной активности, привести к проблемам социального и психологического плана.

К тому же, грибок может выделять токсины, а также способствует аллергической перестройке организма, и соответственно, его большей уязвимости. Именно поэтому, ногтевой грибок необходимо лечить, не откладывая, немедленно после обнаружения подозрительных симптомов.

Есть избавление от ногтевого грибка!

В прошлом достаточно распространено было удаление ногтя, ради лечения онихомикоза, но сегодня этот болезненный метод практически не используется.

Нередко предлагается лечение ногтевого гребка различными медикаментозными препаратами. Однако этот вид лечения, во-первых, далеко не всегда позволяет достичь нужного эффекта, а во-вторых, может быть опасен для печени.

Согласно исследованиям, проведенным FDI, прослеживается четкая связь между приемом медикаментозных препаратов для лечения ногтевого грибка, и проблемами функционирования печени, а также риском повышения некоторых печеночных заболеваний.

Внешние препараты, которые иногда рекомендуют врачи, также не являются эффективным средство борьбы с ногтевым грибком, поскольку они не впитываются в ногтевую пластину, и способны только в какой-то мере облегчить внешние симптомы заболевания, но не вылечить его.

Поскольку больным онихомикозом требуется именно полное излечение, в течение последних десяти лет подход к лечению онихомикоза принципиально изменился. Мы в компании «Терн Клиник» предлагаем Вам лазерную терапию ногтевого грибка.

Что такое лазерная терапия ногтевого грибка?

Лазерная терапия ногтевого грибка это стерилизация ногтевых пластин и поверхности под ними, от спор ногтевых грибков. Такая стерилизация проводится посредством лазерного излучения.

Суть метода заключается в том, что под равномерным воздействием высоких температур, которые обеспечивает лазер, мицелии и споры ногтевых грибков, находящиеся в ногтевой пластине и под ней, погибают. Таким образом, лазер борется именно с первопричиной онихомикоза.

Лазерная терапия ногтевого грибка – новейший, безопасный, совершенно безболезненный и высокоэффективный метод, не имеющий противопоказаний и подходящий для лечения любой разновидности онихомикоза.

Компания «Терн Клиник» предлагает Вам программу лазерной терапии ногтевого грибка, которая не требует ни госпитализации, ни использования каких-либо мазей.

Исполнение всех предписаний специалистов клиники приведет вас к полному окончательному избавлению от ногтевого грибка.

Лазерная терапия ногтевого грибка подходит мужчинам и женщинам от шестнадцати лет и старше.

Для получения бесплатной консультации в ближайшем к вам отделении клиники, пожалуйста, позвоните по телефону: 1800-60-70-80 или воспользуйтесь контактной формой.
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