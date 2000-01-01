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10.10 23:48   MIGnews.com

Учёные назвали неправильные сочетания продуктов

Часто люди питаются полезными продуктами, однако по незнанию начинают сочетать несочетаемое. А подобные ошибки чреваты такими последствиями, как повышение сахара в крови, расстройство пищеварения, набор лишнего веса.

При это, если есть эти продукты отдель друг от друга - подобного эффекта не будет.

К примеру, любимый напиток англичан - чай с молоком - является плохим для организма человека сочетанием. Добавление молока в чай нивелирует его полезность, так как содержащийся в молоке белок связывается с антиоксидантами, не позволяя организму впитать их. А чайный кофеин мешает абсорбции входящего в состав молока кальция. При этом по отдельности оба напитка очень даже полезны.
елый хлеб и варенье. При таком сочетании разнородных углеводов уровень сахара в крови повышается наиболее интенсивно, и для поджелудочной железы это настоящий удар.

Баловать себя ирландским кофе тоже, как выяснилось, не стоит. Комбинация алкоголя и кофеина небезопасна, так как алкоголь способствует расслаблению, а кофе оказывает тонизирующий эффект. Таким образом, организм человека получает противоречивые посылы.
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