11.07 22:05 MIGnews.com

Как наличие цели в жизни влияет на качество сна

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Американские исследователи пришли к выводу что наличие цели в жизни способствует крепкому сну. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Sleep Science and Practice.Прежде чем подтвердить данную гипотезу, ученые решили установить связь между жизненными целями и плохим качеством сна у пожилых людей.Специалисты опросили 825 человек в возрасте 60-100 лет. Участникам предложили заполнить два опросника: в одном из них нужно было оценить свои достижения и указать ожидания от будущего, а во втором - оценить качество сна.Результаты исследования показали, что у тех добровольцев, которые чувствовали, что у них есть цель в жизни, страдали от беспокойного сна вдвое реже, чем те, кто считал свое существование бесцельным.Авторы исследования полагают, что его результаты распространяются на все возрастные группы.