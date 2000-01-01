На операции денег нет

Согласно закону о всеобщем государственном медицинском страховании, каждый гражданин Израиля имеет право на получение медицинского обслуживания в течение логичного времени и на логичном расстоянии от дома. Проблема только в том, что в законе нет определения термина «логичный». Данные министерства здравоохранения не оставляют сомнения в том, что уровень медицинских услуг на периферии значительно ниже, чем в центре.
Время ожидания на несрочные операции в крупных городах — Иерусалим, Тель-Авив и Хайфа, в два раза короче, чем в медицинских центрах на севере и юге страны. При этом на юге страны наиболее длительное время ожидания, превышающее на 44% среднее по стране. В больших городах количество койко-мест в медицинских центрах составляет 2,2-2,5 на тысячу человек, на юге этот показатель не превышает 1,3. Число врачей специалистов на севере страны не превышало в 2013 году 2,2 на тысячу человек, в центре — в среднем 3,2.
Такое положение вещей, впрочем, не лишает сна чиновников в Минздраве, в результате чего ситуация постоянно ухудшается. К примеру, бюджетный дефицит в 30 миллионов шекелей стал причиной сокращения количества операций, проводимых в больнице Нагарии. Руководство медицинского центра, обслуживающего население Западной Галилеи, дало указание сократить количество проводимых операций, а некоторые виды операций и вовсе отменить. Указание будет в силе до конца 2017 года, при этом в больнице подчеркивают, что все срочные операции проводятся как обычно и новое указание касается только плановых операций.
Естественно, такое положение вещей не радует жителей этого района страны, которым придется значительно дольше ждать запланированной операции.
Министерство здравоохранения потребовало от медицинского центра сократить расходы, а в некоторых видах операций в больнице уже превысили годовую норму — поэтому руководство и обратилось к врачам с указанием вообще не проводить определенные операции в текущем году. Чтобы уменьшить дефицит в больнице разработали план по снижению расходов, включающий сокращение персонала и остановку набора новых работников, ухудшение условий госпитализации, прекращение инвестиций в инфраструктуру и сокращение количества проводимых операций. Решение руководства вызвало резкую реакцию со стороны начальников отделений, а в профсоюзе врачей пригрозили трудовым конфликтом.
Руководство больницы в Нагарии заявило, что больница должна действовать согласно выделенным государством бюджетам, поэтому операции будут проводиться согласно приоритету. Все срочные операции проводятся немедленно, несрочные операции будут отложены. В Минздраве заявили, что руководство больницы получило указание действовать согласно бюджету, как все больницы в стране, при этом избегая нанесения ущерба процессу лечения или пациентам.