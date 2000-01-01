11.08 13:37 MIGnews.com

На операции денег нет

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Согласно закону о всеобщем государственном медицинском страховании, каждый гражданин Израиля имеет право на получение медицинского обслуживания в течение логичного времени и на логичном расстоянии от дома. Проблема только в том, что в законе нет определения термина «логичный». Данные министерства здравоохранения не оставляют сомнения в том, что уровень медицинских услуг на периферии значительно ниже, чем в центре.Время ожидания на несрочные операции в крупных городах — Иерусалим, Тель-Авив и Хайфа, в два раза короче, чем в медицинских центрах на севере и юге страны. При этом на юге страны наиболее длительное время ожидания, превышающее на 44% среднее по стране. В больших городах количество койко-мест в медицинских центрах составляет 2,2-2,5 на тысячу человек, на юге этот показатель не превышает 1,3. Число врачей специалистов на севере страны не превышало в 2013 году 2,2 на тысячу человек, в центре — в среднем 3,2.Такое положение вещей, впрочем, не лишает сна чиновников в Минздраве, в результате чего ситуация постоянно ухудшается. К примеру, бюджетный дефицит в 30 миллионов шекелей стал причиной сокращения количества операций, проводимых в больнице Нагарии. Руководство медицинского центра, обслуживающего население Западной Галилеи, дало указание сократить количество проводимых операций, а некоторые виды операций и вовсе отменить. Указание будет в силе до конца 2017 года, при этом в больнице подчеркивают, что все срочные операции проводятся как обычно и новое указание касается только плановых операций.Естественно, такое положение вещей не радует жителей этого района страны, которым придется значительно дольше ждать запланированной операции.Министерство здравоохранения потребовало от медицинского центра сократить расходы, а в некоторых видах операций в больнице уже превысили годовую норму — поэтому руководство и обратилось к врачам с указанием вообще не проводить определенные операции в текущем году. Чтобы уменьшить дефицит в больнице разработали план по снижению расходов, включающий сокращение персонала и остановку набора новых работников, ухудшение условий госпитализации, прекращение инвестиций в инфраструктуру и сокращение количества проводимых операций. Решение руководства вызвало резкую реакцию со стороны начальников отделений, а в профсоюзе врачей пригрозили трудовым конфликтом.Руководство больницы в Нагарии заявило, что больница должна действовать согласно выделенным государством бюджетам, поэтому операции будут проводиться согласно приоритету. Все срочные операции проводятся немедленно, несрочные операции будут отложены. В Минздраве заявили, что руководство больницы получило указание действовать согласно бюджету, как все больницы в стране, при этом избегая нанесения ущерба процессу лечения или пациентам.