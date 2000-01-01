12.08 05:29 MIGnews.com

Найден новый способ замедлить старение

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Исследователи из США доказали омолаживающие свойства низкокалорийной диеты. Такая система питания способствует поддержанию биологических часов в позднем возрасте и препятствует старению.Прежде чем подтвердить данную гипотезу ученые из Калифорнийского университета провели эксперименты на мышах. Они использовали 6-месячных и 18-месячных грызунов, у которых брали образцы тканей печени.Животных кормили по-разному. У мышей, которым давали обычную пищу, в работе наблюдались заметные изменения с возрастом, передает EurekAlert!.Однако у той группы грызунов, рацион которых был на 30% менее калорийным в течение шести месяцев, биологические часы "омолодились". По словам ученых, это замедляло процесс физиологического старения.